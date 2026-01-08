Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Gúdula que se recuerda cada 8 de enero.

Santoral del día | Santa Gúdula (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Gúdula?

Santa Gúdula fue una virgen cristiana que vivió en Moorsel, en la región de Brabante, que hoy forma parte de Bélgica. Su vida se desarrolló alrededor del año 712 y es conocida por su dedicación a la fe y a las prácticas religiosas. Desde su hogar, se entregó por completo a la caridad y la oración, convirtiéndose en un ejemplo de devoción y servicio a los demás.

La figura de Santa Gúdula es venerada por su compromiso con la vida espiritual y su deseo de ayudar a los necesitados. A través de sus acciones, inspiró a muchos a seguir un camino de bondad y generosidad. Su legado perdura en la tradición cristiana, donde es recordada como una santa que vivió en humildad y amor al prójimo.

La devoción a Santa Gúdula ha trascendido el tiempo y su figura se ha convertido en un símbolo de la fe en la región de Brabante. Su vida y obra continúan siendo un faro de luz para aquellos que buscan seguir su ejemplo de caridad y oración en la vida cotidiana.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el jueves, 8 de enero de 2026

El 8 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Lorenzo Giustiniani, un importante religioso del siglo XV conocido por su labor en la fundación de la primera diócesis de Venecia. Su legado perdura en la historia de la Iglesia, siendo un símbolo de fe y dedicación.

Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra el Beato Eduardo Waterson, del siglo XVI, quien es recordado por su valentía y compromiso con la fe en tiempos de persecución. Su vida inspira a muchos a seguir su ejemplo de fidelidad y entrega a Dios.

Además, se celebran otros santos como San Alberto, obispo del siglo VIII y San Jorge, eremita del siglo VII, quienes también dejaron una huella significativa en la historia de la Iglesia. Junto a ellos, San Máximo, San Paciente, San Erhardo, San Apolinar y San Natalán, cada uno con su propia historia de devoción y servicio, serán recordados en esta fecha especial.

La oración para Santa Gúdula:

Santa Gúdula, ruega por nosotros.