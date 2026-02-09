La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este martes, 10 de febrero de 2026 a Santa Escolástica de Nursia y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. Santa Escolástica de Nursia fue una virgen y la hermana de san Benito, el fundador de la orden benedictina. Desde su infancia, se dedicó a Dios, eligiendo una vida de devoción y espiritualidad. Su compromiso con la fe la llevó a vivir en un profundo estado de unión espiritual con su hermano, lo que refleja la importancia de la familia en la vida religiosa. Una vez al año, Santa Escolástica visitaba a san Benito en Montecasino, donde pasaban tiempo juntos en oración y conversaciones sagradas. Estas visitas eran momentos significativos para ambos, ya que les permitían fortalecer su vínculo fraternal y compartir su amor por Dios. La relación entre ellos es un ejemplo de cómo la espiritualidad puede unir a las personas, incluso en la distancia. La memoria de Santa Escolástica se celebra en la tradición cristiana, destacando su vida de entrega y su papel como figura importante en la historia del monacato. Su legado perdura a través de la devoción de aquellos que buscan seguir su ejemplo de fe y dedicación a Dios. Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a esta santa es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 10 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la Beata Clara de Rímini, quien vivió en el siglo XIV. Su vida y obra han sido un ejemplo de fe y dedicación, inspirando a muchos a seguir su camino espiritual. La celebración de su festividad es una oportunidad para recordar su legado y su contribución a la iglesia.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Troyano, obispo del siglo VI, conocido por su liderazgo y su labor pastoral. También se recuerda a San Protadio, obispo del siglo VII, cuya vida estuvo marcada por su compromiso con la comunidad y su defensa de la fe. Ambos santos son venerados por su dedicación y servicio a la iglesia.Además, el 10 de febrero se honra a figuras como el Beato Luis Stepinac del siglo XX, San Guillermo, eremita del siglo XII y el Beato Hugo, abad también del siglo XII. La Beata Eusebia Palomino Yenes, del siglo XX, completa esta lista de santos y beatos, cada uno con su propia historia de fe y sacrificio, que serán recordados en las celebraciones litúrgicas de ese día.