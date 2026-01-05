Este lunes, 5 de enero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Simeón el Estilita, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Simeón el Estilita fue un anacoreta del siglo V conocido por vivir durante 37 años en una columna, dedicándose a la penitencia y la oración.

Santoral del día | San Simeón el Estilita (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Simeón el Estilita?

San Simeón el Estilita fue un destacado anacoreta del siglo V, conocido por su vida de austeridad y dedicación a Dios. Nació en Sisán, en la frontera entre Cilicia y Siria y desde joven mostró un profundo deseo de penitencia y oración. Su búsqueda de la soledad lo llevó a vivir en un monte cercano a Telaniso, donde decidió pasar la Cuaresma en completa privación, lo que marcó el inicio de su vida ascética. Con el tiempo, su fama creció, atrayendo a numerosos visitantes que buscaban su consejo y bendiciones.

La vida de San Simeón se caracterizó por su extrema penitencia, que incluía atarse a una roca y vivir en una columna de diecisiete metros de altura. Durante los treinta y siete años que pasó en la columna, se dedicó a la oración y la predicación, limitando su alimentación a una vez por semana. Su estilo de vida inusual generó tanto admiración como escepticismo, pero su influencia se extendió más allá de su vida, siendo consultado por obispos y emperadores sobre asuntos de fe y doctrina.

La figura de San Simeón el Estilita se convirtió en un símbolo de la vida monástica y la búsqueda de la santidad a través de la austeridad. Su legado perdura en las ruinas de su monasterio y la columna donde vivió, que aún se conservan en el lugar conocido como Kal’at Simân. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a muchos en la búsqueda de una vida espiritual más profunda.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su adoración por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Santoral del día | San Simeón el Estilita (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 5 de enero de 2026

El 5 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando a Santa Emiliana, quien vivió en el siglo VI y Santa Sinclética, del siglo IV. Ambas figuras son reconocidas por su dedicación y virtudes, sirviendo de inspiración para los fieles en su camino espiritual.Entre los santos conmemorados también se encuentra San Eduardo el Confesor, del siglo XI, conocido por su piedad y justicia. Además, se recordará a San Convoión, del siglo IX y San Gerlaco, del siglo XII, quienes han dejado un legado de fe y servicio a la comunidad cristiana a lo largo de los siglos.La celebración incluirá a figuras más recientes como Santa Genoveva Torres Morales y la Beata Marcelina Darowska, ambas del siglo XX, así como a otros beatos como Pedro Bonilli y Rogerio. Este día será una oportunidad para que los creyentes honren la memoria de estos santos y reflexionen sobre sus enseñanzas.

La oración para San Simeón el Estilita:

San Simeón, intercede por nosotros ante el Señor. Amén.