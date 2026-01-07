Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Raimundo de Peñafort que se recuerda cada 7 de enero.

Santoral del día | San Raimundo de Peñafort (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Raimundo de Peñafort?

San Raimundo de Peñafort nació en 1175 en Villafranca del Panadés, cerca de Barcelona, España. Desde joven, optó por una vida de estudio y dedicación, rechazando la comodidad. A los veinte años, ya enseñaba filosofía en Barcelona y a los treinta, se graduó y comenzó a enseñar jurisprudencia en Bolonia.

Fue nombrado canónigo en Barcelona y más tarde se unió a la orden de los dominicos, donde en 1238 fue designado Superior General. Durante su vida, redactó importantes obras de teología y moral, contribuyendo significativamente al pensamiento religioso y jurídico de su tiempo.

Al alcanzar los setenta años, San Raimundo dejó su cargo para enfocarse en la enseñanza y la pastoral. Su vida se extendió casi hasta los cien años y su legado perdura en la historia de la Iglesia y la educación.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Santoral del día | San Raimundo de Peñafort (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 7 de enero de 2026

El 7 de enero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Ambrosio Fernández, quien vivió en el siglo XVII. Este religioso es recordado por su dedicación y servicio a la fe, dejando un legado espiritual que perdura hasta nuestros días. Su vida es un ejemplo de compromiso y devoción.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentra la Beata María Teresa Haze, del siglo XIX, conocida por su labor en la educación y el bienestar de los más necesitados. Su trabajo ha inspirado a muchas generaciones a seguir su ejemplo de amor y servicio. También se celebra a San José Tuân, un mártir del siglo XIX, cuya valentía y fe inquebrantable son recordadas por los fieles.La lista de santos incluye a figuras históricas como San Canuto Lavard del siglo XII, San Alderico del IX y San Ciro y San Tilón, ambos del siglo VIII. Además, se recuerda a San Valentín obispo de Retia y San Crispino obispo, ambos del siglo V, así como a San Polieuto del siglo III y San Luciano Mártir del siglo IV. Cada uno de estos santos ha dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia y su celebración es un momento de reflexión y gratitud para los creyentes.

La oración para San Raimundo de Peñafort:

San Raimundo de Peñafort, ruega por nosotros.