Este martes, 18 de noviembre de 2025, la Iglesia católica celebra a San Odón de Cluny, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personas beatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Odón de Cluny fue un abad que destacó por instaurar la observancia monástica según la Regla de san Benito.

¿Quién fue San Odón de Cluny?

San Odón de Cluny fue un destacado abad del monasterio de Cluny, conocido por su papel fundamental en la reforma monástica durante la Edad Media. Nació en Tours, en la región de Neustria y su vida estuvo marcada por un profundo compromiso con la espiritualidad y la disciplina monástica. Su labor se centró en revitalizar la observancia de la Regla de san Benito, que promovía una vida de oración, trabajo y comunidad entre los monjes.

Una de las contribuciones más significativas de San Odón fue la instauración de la disciplina de san Benito de Aniano, que buscaba unificar y fortalecer la práctica monástica en los monasterios de su tiempo. Esta disciplina enfatizaba la importancia de la vida comunitaria y la dedicación a la oración, lo que ayudó a establecer un modelo de vida monástica que perduraría a lo largo de los siglos.

El legado de San Odón de Cluny se refleja en la influencia que tuvo en la expansión de la reforma cluniacense, que promovió la renovación espiritual y la mejora de la vida monástica en Europa. Su trabajo no solo impactó a su propio monasterio, sino que también sentó las bases para una serie de reformas que transformarían la vida religiosa en el continente.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a Masculino Masculino es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el martes, 18 de noviembre de 2025

El 18 de noviembre de 2025, se celebran diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos se encuentra Santa Rosa Felipa Duchesne, una figura destacada del siglo XIX conocida por su dedicación a la educación y el servicio a los demás. También se recuerda a la Beata Carolina Kózka, quien vivió en el siglo XX y es reconocida por su fe y sacrificio.Además, se conmemoran a Santa Filipina Duchesne, otra santa del siglo XIX que dejó un legado importante en la enseñanza y la espiritualidad. El día también es significativo por la celebración del Beato Grimoaldo de la Purificación Santamaría, un santo del siglo XX que inspiró a muchos con su vida de entrega y devoción.Por otro lado, el 18 de noviembre también es un día para honrar a varios santos de épocas anteriores, como San Maudeto, San Patroclo, San Romacario y San Román, todos ellos del siglo VI e IV, respectivamente. Asimismo, se recuerda a San Teofredo de Calmeliac, del siglo VIII, quien también es parte de esta rica tradición de fe y espiritualidad.

La oración para San Odón de Cluny:

San Odón de Cluny, ruega por nosotros.

