Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Regina de Autun que se recuerda cada 7 de septiembre.

Santoral del día | San Lorenzo (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Regina de Autun?

Santa Regina de Autun es recordada como una mártir cristiana; la mención conservada la sitúa en Alesia, en el territorio de los eduos, en la Galia.

El testimonio disponible la presenta sencillamente como santa y mártir, sin aportar detalles sobre su vida, obras o circunstancias del martirio.

La indicación (s. inc.) señala que el siglo de su martirio es incierto, de modo que su memoria queda definida por el lugar y su condición de mártir más que por una cronología precisa.

Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Todos los santos que se celebran el lunes, 7 de septiembre de 2026

El 7 de septiembre de 2026 se celebran varios santos en el calendario litúrgico, destacando la memoria de San Evorcio, un mártir del siglo IV y San Alpino de Chalons, un obispo del siglo V. Ambos santos son recordados por su dedicación y servicio a la comunidad cristiana en su tiempo, contribuyendo a la expansión de la fe en sus respectivas regiones.Asimismo, se conmemoran a San Clodoaldo, un príncipe del siglo VI y Santa Carísima de Albi, del siglo VII, quienes también dejaron una huella significativa en la historia de la Iglesia. Sus vidas ejemplares inspiraron a muchos fieles y aún son venerados en diversas tradiciones cristianas en la actualidad.Por último, el grupo de santos que se celebra incluye figuras como San Esteban de Chatillon del siglo XIII y el Beato Juan Bautista Mazzucconi del siglo XIX, entre otros. Cada uno de ellos representa un testimonio de fe y devoción que continúa siendo relevante para los católicos en el día de su festividad.

La oración para Santa Regina de Autun:

Santa Regina de Autun, ruega por nosotros.