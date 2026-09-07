Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este martes, 8 de septiembre de 2026 a Nuestra Señora de Nuria y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Beata María Dolores Rodríguez Sopeña (foto: Pixabay).

¿Quién fue Nuestra Señora de Nuria?

Nuestra Señora de Nuria, también llamada Mare de Déu de Núria en catalán, es una virgen de gran devoción en Cataluña.

Es Patrona del Obispado de Urgell.

También es patrona de los esquiadores y de la fertilidad.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

femenino

femenino

devoción por

Dios

Santoral del día | Beata María Dolores Rodríguez Sopeña (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 8 de septiembre de 2026

El 8 de septiembre de 2026, la comunidad católica conmemorará a varios santos y beatos de distintas épocas. Entre ellos se encuentra el Beato Adán Bargielski, conocido por su dedicación y vida ejemplar en el siglo XX. Además, se recuerda a San Adriano de Nicomedia, mártir del siglo IV, quien es venerado por su valentía en la fe.Otro de los santos destacados de esta fecha es San Corbiniano de Freising, un influyente líder religioso del siglo VIII. También se celebrará la memoria del Beato Federico Ozanam, figura destacada en el siglo XIX, conocido por su trabajo en la acción social y el desarrollo de la caridad católica. Asimismo, se rendirá homenaje a San Isaac de Armenia, mártir del siglo V y un grupo de beatos del siglo XX, entre los que se encuentran Ismael Escorihuela Esteve, Marino Blanes Giner y Pascual Fortuño Almela. La jornada también incluirá la celebración de San Pedro de Chavanon del siglo XI, la Beata Serafina Sforza del siglo XV y San Sergio I, papa del siglo VIII, completando así un día lleno de significativas memorias religiosas.

La oración para Nuestra Señora de Nuria:

Oh Virgen de Núria, Madre y Señora nuestra, que en este santo valle derramas tus gracias, acoge benignamente nuestras súplicas y alcánzanos de tu Hijo Jesús las gracias que más necesitamos. Haz que, siguiendo tu ejemplo, vivamos firmes en la fe, crezcamos en la esperanza y arda en nosotros la caridad; protege a nuestras familias, consuela a los afligidos y guía a los peregrinos. Virgen de Núria, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.