La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 25 de junio de 2026 a San Máximo de Turín y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Máximo de Turín (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Máximo de Turín?

San Máximo de Turín fue el primer obispo de la sede de Turín, en la provincia de Liguria, activo aproximadamente entre los años 408 y 423.

Llamó al pueblo pagano a la fe de Cristo con su palabra paterna, guiando con cercanía y firmeza a quienes aún no conocían el Evangelio.

Con doctrina sólida condujo a su comunidad hacia el premio de la salvación eterna, orientando a los fieles en la conversión y la esperanza cristiana.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Santoral del día | San Máximo de Turín (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 25 de junio de 2026

El 25 de junio de 2026 se celebrarán diversos santos en el calendario litúrgico, destacando a San Sosíprato del siglo I, conocido por su dedicación en la difusión del cristianismo en sus primeras etapas. También se recordará a San Adalberto, del siglo VIII, quien fue un importante misionero y mártir que jugó un papel clave en la evangelización de Europa del Este.Además, en esta fecha se conmemoran a Santa Eurosia, San Próspero de Reggio y San Próspero de Aquitania, ambos del siglo V, quienes dejaron un legado espiritual significativo en sus respectivas comunidades. La Beata Dorotea de Montau del siglo XIV también será recordada por su vida de entrega y devoción, inspirando a muchos a seguir un camino de fe.La celebración continuará con figuras como San Guillermo de Goleto y Beato Juan Hispano del siglo XII, junto a San Moloc de Escocia y Santa Tigris de Maurienne del siglo VI, entre otros. Estos santos y beatos, provenientes de diversas épocas, reflejan la rica herencia de la tradición cristiana y la diversidad de sus seguidores a lo largo de la historia.

La oración para San Máximo de Turín:

San Máximo de Turín, ruega por nosotros.