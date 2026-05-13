Este miércoles, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Hoy la jornada en el trabajo no resultará del todo sencilla. Te enfrentarás a tensiones que podrás manejar si delegas parte de las tareas que sueles asumir. La carga laboral y la actitud de algunos compañeros te están afectando más de la cuenta. Debes marcar límites. Hoy, Leo brillará en el amor: tu carisma abrirá puertas y una conversación casual puede volverse especial. La compatibilidad del día favorece a Sagitario. Leo, hoy la suerte en el trabajo será moderada: la jornada no será sencilla, pero si delegas y marcas límites podrás manejar las tensiones y reducir el impacto de la carga y de la actitud de algunos compañeros. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibradamente, haciendo ejercicio regular, hidratándose, gestionando el estrés y acudiendo a chequeos médicos periódicos. Delegar tareas prioritarias. Marca límites con calma. Prioriza y toma pausas. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una referencia útil para anticipar tendencias y encarar con mayor claridad el futuro inmediato.