Este martes, 30 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a San Ladislao de Hungría, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,San Ladislao de Hungría fue un rey que restableció las leyes cristianas y propagó la fe en Croacia y murió antes de una guerra con Bohemia.

Santoral del día | San Ladislao de Hungría (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Ladislao de Hungría?

San Ladislao de Hungría fue un destacado rey húngaro conocido por su compromiso con la restauración de las leyes cristianas en su reino. A lo largo de su reinado, se dedicó a corregir las costumbres de su pueblo, haciendo énfasis en la virtud y el ejemplo personal. Su liderazgo fue fundamental para consolidar los principios cristianos establecidos por San Esteban, el primer rey de Hungría.

Además de su labor en Hungría, San Ladislao jugó un papel crucial en la propagación de la fe cristiana en Croacia, territorio que había sido anexado a su reino. Su acción más significativa fue el establecimiento de la sede episcopal de Zagreb, lo que fortaleció la presencia cristiana en la región y contribuyó a la unificación religiosa y cultural de los pueblos bajo su dominio.

El final de su vida ocurrió en Nitra, en los montes Cárpatos, mientras se preparaba para una guerra con Bohemia. San Ladislao falleció en este contexto de conflicto, siendo posteriormente enterrado en Varadino, en Transilvania, donde su legado continuaría influyendo en la historia de Hungría y la cristiandad en la región.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

adoración por Dios

Santoral del día | San Ladislao de Hungría (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el martes, 30 de junio de 2026

El 30 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de diversos santos que han dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia. Entre ellos destacan los Santos Protomártires de la Iglesia Romana, reconocidos por su valentía en la fe durante los primeros años del cristianismo en el siglo I. Su martirio y dedicación son un recordatorio del sacrificio hecho por aquellos que defendieron sus creencias.

Asimismo, se conmemoran figuras como el Beato Zenon Kovalyk del siglo XX, que se destacó por su labor pastoral y compromiso con la comunidad y San Vicente Do Yen del siglo XIX, conocido por su dedicación en la evangelización y ayuda a los más necesitados. La celebración de estos santos muestra la diversidad de ejemplos de vida cristiana a lo largo de los siglos.

La lista de santos también incluye a San Teobaldo de Salánica del siglo XI y Beato Felipe Powell del siglo XVII, entre otros. Además, se recordarán a Santa Erentrudis de Salzburgo del siglo VIII, San Basílides de Alejandría del siglo III y San Adolfo de Osnabrück del siglo XIII. Cada uno de estos santos aporta una rica tradición espiritual que hoy sigue inspirando a muchos en su práctica de fe.

La oración para San Ladislao de Hungría:

Oh Dios, que trasladaste al bienaventurado Ladislao, rey, del gobierno del reino terreno a la gloria del reino celestial; concédenos, te suplicamos, que, por su intercesión, seguros de la defensa contra nuestros enemigos, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.