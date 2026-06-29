Este lunes, las personas del signoVirgo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor.

Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este lunes

Evita enfrentarte o sentirte ofendido por las groserías que hoy puedan rodearte. No tienen que ver contigo y lo más sensato es mantenerte en tu lugar sin dar cabida en tu corazón a sentimientos mezquinos. No vale la pena; concéntrate en lo tuyo.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Hoy, Virgo, el amor te sonríe con encuentros sinceros y gestos atentos. Tu mayor compatibilidad será con Tauro, que aporta calma y seguridad.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este lunes?

Virgo, hoy tu suerte en el trabajo crece si mantienes la calma: ignora groserías ajenas, no lo tomes personal y evita confrontaciones. Enfócate en tus tareas; esa serenidad te traerá avances discretos y resultados sólidos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo puede cuidar su salud con rutinas ordenadas: alimentación ligera y rica en fibra, buena hidratación, sueño regular y ejercicio moderado; además, practicar respiración o mindfulness ayuda a manejar el estrés y mantener el equilibrio.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Ignora las groserías y respira. Mantén la calma y céntrate en lo tuyo. No des espacio al rencor; cuida tu paz.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.