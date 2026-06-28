Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Pablo apóstol que se recuerda cada 29 de junio.

Santoral del día | San Pablo apóstol (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pablo apóstol?

San Pablo, antes llamado Saulo, pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a convertirse en el Apóstol de los Gentiles.

Tras su cambio, llevó la Fe a muchas regiones en largos viajes por el mundo entonces conocido, anunciando el Evangelio a diversos pueblos.

Además, escribió diversas cartas que forman parte del Nuevo Testamento.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Pablo apóstol (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 29 de junio de 2026

El 29 de junio de 2026, además de las celebraciones más conocidas, el santoral también conmemora a Santa Emma (s. XI) y a San Siro (s. IV), figuras destacadas por su testimonio de fe.

Santa Emma (s. XI) es recordada por su dedicación a la caridad y el apoyo a los más necesitados, reflejo de un compromiso social y religioso que marcó la vida cristiana medieval.

San Siro (s. IV), venerado como uno de los pastores de la Iglesia en los primeros siglos, es evocado por su labor evangelizadora y el impulso a la vida comunitaria de los cristianos de su época.

La oración para San Pablo apóstol:

Oh glorioso San Pablo, apóstol de los gentiles, vaso de elección; tú que con ardor de caridad y fortaleza de fe llevaste el Evangelio a las naciones y derramaste tu sangre por Cristo, alcánzanos la gracia de conocer y amar más a Jesús, de perseverar fieles en su Iglesia y de trabajar por la salvación de los hermanos; para que, combatiendo el buen combate, corramos hasta la meta y recibamos la corona de justicia que el Señor tiene preparada para quienes le aman. Amén.