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Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.
A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Pablo apóstol que se recuerda cada 29 de junio.
¿Quién fue San Pablo apóstol?
San Pablo, antes llamado Saulo, pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a convertirse en el Apóstol de los Gentiles.
Tras su cambio, llevó la Fe a muchas regiones en largos viajes por el mundo entonces conocido, anunciando el Evangelio a diversos pueblos.
Además, escribió diversas cartas que forman parte del Nuevo Testamento.
Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a
este
santo
devoción por
Dios
Todos los santos que se celebran el lunes, 29 de junio de 2026
El 29 de junio de 2026, además de las celebraciones más conocidas, el santoral también conmemora a Santa Emma (s. XI) y a San Siro (s. IV), figuras destacadas por su testimonio de fe.
Santa Emma (s. XI) es recordada por su dedicación a la caridad y el apoyo a los más necesitados, reflejo de un compromiso social y religioso que marcó la vida cristiana medieval.
San Siro (s. IV), venerado como uno de los pastores de la Iglesia en los primeros siglos, es evocado por su labor evangelizadora y el impulso a la vida comunitaria de los cristianos de su época.