Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Ireneo de Lyon que se recuerda cada 28 de junio.

Santoral del día | San Ireneo de Lyon (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Ireneo de Lyon?

San Ireneo de Lyon fue un importante obispo de la Iglesia primitiva, conocido por su papel en la defensa de la fe católica contra las herejías. Según san Jerónimo, fue discípulo de san Policarpo de Esmirna durante su infancia, lo que le permitió conservar una conexión estrecha con los tiempos apostólicos. Esta formación temprana influyó en su vida y misión como líder cristiano.

Ordenado presbítero en Lyon, San Ireneo sucedió a san Potino como obispo de la ciudad. Su legado se basa en su arduo trabajo por preservar la enseñanza apostólica y sus escritos, que se consideran fundamentales para la teología cristiana. A lo largo de su vida, se dedicó a abordar las controversias heréticas que amenazaban la unidad de la fe cristiana.

La tradición sostiene que San Ireneo murió como mártir, lo que resalta su compromiso con la fe y su disposición a enfrentar la persecución. Su memoria perdura en la Iglesia como un defensor de la verdad y sus obras han influido profundamente en el desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

entrega por Dios

Santoral del día | San Ireneo de Lyon (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 28 de junio de 2026

El 28 de junio de 2026 se rendirá homenaje a varios santos en el calendario litúrgico. Entre los venerados se encuentra San Heimerado de Hassungen, un santo del siglo XI conocido por su vida de ascetismo y devoción. Su legado perdura en la tradición cristiana, recordando a los fieles la importancia de la espiritualidad y la humildad.Ese mismo día, también se conmemora a San Juan Southworth, un mártir del siglo XVII que testimonió su fe en tiempos difíciles. Su dedicación a la misión y la atención a los necesitados resaltan su relevancia en la historia de la iglesia, inspirando a muchos a vivir su fe activamente.Además, se celebran las festividades de San Pablo I, papa del siglo VIII y de dos santas significativas: Santa María Du Zhaozhi, del siglo XX y Santa Vicenta Gerosa, del siglo XIX. Cada uno de estos santos y santas aporta una rica herencia espiritual, recordándonos la diversidad y la profundidad de las tradiciones cristianas a lo largo de los siglos.

La oración para San Ireneo de Lyon:

San Ireneo de Lyon, ruega por nosotros.