Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este sábado, 27 de junio de 2026 a San Cirilo de Alejandría y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Cirilo de Alejandría (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Cirilo de Alejandría?

San Cirilo de Alejandría fue obispo y doctor de la Iglesia, elegido para ocupar la sede de Alejandría, en Egipto.

Trabajó con empeño para mantener íntegra la fe católica y custodiar la recta doctrina en su comunidad.

En el Concilio de Éfeso defendió la unidad de persona en Cristo y la divina maternidad de la Virgen María, consolidando estas verdades de fe.

Para los creyentes que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Cirilo de Alejandría (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 27 de junio de 2026

El próximo 27 de junio de 2026, se conmemoran varios santos en el calendario litúrgico. Entre ellos se encuentra San Zoilo de Córdoba, un mártir del siglo IV, conocido por su valentía en la fe cristiana. Su festividad invita a la reflexión sobre el sacrificio y la dedicación a la causa del Evangelio.Otro de los santos a celebrar es San Arialdo de Milán, del siglo XI, quien destacó por su labor en la reforma de la iglesia en su tiempo. Su legado sigue vivo, inspirando a los fieles a seguir sus pasos en la búsqueda de una vida de servicio y dedicación espiritual.El día también es significativo por la celebración de Beata Margarita Bays, una santa del siglo XIX, conocida por su devoción y compromiso con la caridad. Su ejemplo resuena entre los cristianos, recordando la importancia de la empatía y la benevolencia en la vida diaria.

La oración para San Cirilo de Alejandría:

Glorioso San Cirilo de Alejandría, defensor de la verdad y Doctor de la Iglesia, tú que proclamaste a María como verdadera Madre de Dios, intercede por nosotros ante el Señor; alcánzanos firmeza en la fe, caridad en el amor y unidad en la Iglesia. Guíanos para confesar a Cristo con valentía y vivir en santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.