La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Libra este lunes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este lunes

Eres consciente de que a veces te dejas llevar por lo material y que el lujo te atrae más de la cuenta. Intenta que eso no te haga descuidar lo espiritual, porque hoy este aspecto será especialmente relevante. No te agobies si en casa queda algo por hacer o arreglar; más adelante tendrás tiempo para ocuparte de ello.

El horóscopo del día para Libra (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Libra tendrá un día favorable en el amor: la empatía y el encanto atraerán miradas y la mayor compatibilidad hoy será con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este lunes?

Libra, hoy tu suerte en el trabajo crece si equilibras tu atracción por lo material con una mirada más espiritual; al priorizar lo esencial, surgirán oportunidades claras. No te agobies por tareas del hogar: céntrate y verás avances concretos.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra puede cuidar su salud buscando equilibrio entre trabajo y descanso, con ejercicio suave, buena hidratación y alimentación variada; dormir bien y poner límites al estrés sostendrán su bienestar.

Consejos de hoy para Libra

Elige la sencillez sobre el lujo hoy. Dedica 10 min a lo espiritual. Aplaza las tareas de casa sin agobios.

En un entorno cambiante, la consulta cotidiana del horóscopo se perfila como una guía orientativa que ayuda a anticipar tendencias, tomar el pulso del día y asomarse a lo que podría deparar el futuro.