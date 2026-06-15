Las sociedades financieras populares (Sofipos) incrementaron 16.3% su número de clientes entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 27,730 a 32,256 usuarios, pese a que redujeron 28.6% su red de sucursales durante el mismo periodo.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las Sofipos operaban 656 sucursales al cierre de marzo de 2026, cifra inferior a las 919 oficinas registradas un año antes, una reducción de 263 puntos de atención.

CAME desapareció del registro de sucursales

Parte de la disminución en la red física estuvo relacionada con la situación de algunas entidades del sector.

Uno de los casos más visibles fue el de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), que en marzo de 2025 reportaba 51 sucursales; sin embargo, para marzo de 2026 la información apareció como no disponible.

La Sofipo cerró sus oficinas y dejó a los ahorradores sin acceso a sus recursos durante varios meses, situación que derivó en la intervención de la CNBV.

Posteriormente, la autoridad inició el proceso de pago a los clientes a través del Fondo de Protección, mecanismo diseñado para respaldar los depósitos de los ahorradores de estas instituciones.

¿Qué son las Sofipos?

Las Sofipos son instituciones financieras creadas para atender a personas que históricamente han estado excluidas del sistema bancario tradicional.

Estas entidades están autorizadas para captar ahorro y otorgar crédito tanto a personas como a empresas, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera en el país.