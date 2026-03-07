Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Juan de Dios que se recuerda cada 8 de marzo. San Juan de Dios fue un religioso portugués conocido por su dedicación a los más necesitados. Antes de convertirse en un ferviente defensor de los enfermos, vivió una vida llena de peligros en la milicia, lo que le otorgó una perspectiva única sobre el sufrimiento humano. Su experiencia en el campo de batalla lo llevó a desarrollar un profundo sentido de compasión y caridad hacia aquellos que padecían enfermedades y dificultades. Con el deseo de ayudar a los enfermos, San Juan de Dios fundó un hospital donde brindó atención y apoyo a los necesitados. Su labor no solo se limitó a la creación de este centro de salud, sino que también se dedicó a formar un grupo de compañeros que compartían su visión de servicio. Juntos, establecieron la Orden de Hospitalarios de San Juan de Dios, que se enfocó en la atención y el cuidado de los enfermos y desamparados. El legado de San Juan de Dios perdura hasta hoy, siendo recordado por su incansable labor y su entrega a los demás. Su vida culminó en la ciudad de Granada, España, donde falleció y dejó un impacto duradero en la atención sanitaria y en la vida de aquellos a quienes ayudó. Su ejemplo de caridad y dedicación sigue inspirando a muchos en la actualidad. Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 8 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando figuras de diferentes siglos. Entre ellos se encuentra San Dutaco, un santo del siglo XI, conocido por su vida de devoción y servicio. También se conmemora a San Esteban de Obazina, del siglo XII, quien es recordado por su labor pastoral y su dedicación a la fe. Además, el día estará marcado por la celebración de San Humfrido y San Litifredo, ambos del siglo IX, cuyas vidas ejemplares han dejado una huella en la historia de la iglesia. San Poncio de Cartago, un mártir del siglo III, también será honrado, junto con San Provino de Como, del siglo V y San Senano, del siglo VI, quienes son venerados por su compromiso con la fe cristiana. La festividad también incluye a San Teofilacto, San Veremundo y el Beato Vicente Kadlubek, del siglo XIII, así como a San Félix de Domnoc, del siglo VII. Cada uno de estos santos representa un legado de espiritualidad y devoción que continúa inspirando a los fieles en la actualidad.