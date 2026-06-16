En esta noticia El turismo va a la baja

La inauguración del Mundial de Futbol dejó los primeros tres puntos para la Selección Mexicana, pero no todos pudieron celebrar los triunfos que proyectaban, y muestra de ello fue la ocupación hotelera registrada el día del primer partido de la edición 23 de la justa futbolística.

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De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la llegada de turistas internacionales al país por el torneo fue estimada por la Secretaría de Turismo (Sectur) en 5.5 millones de visitantes adicionales, así como una derrama estimada en MXN $60,000 millones, mientras que la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) tuvo una expectativa más conservadora, con la estimación de la llegada de 700,000 a 1 millón de personas.

Sin embargo, la Ciudad de México abrió el torneo con 65% de ocupación hotelera, cuando los modelos más conservadores estimaban entre 80% y 100%.

El turismo va a la baja

De acuerdo con la ponencia “Más que futbol: el Mundial 2026 y la integración de América del Norte”, el IMEF señala que la decepción del turismo no se limita a la llegada de turistas durante el Mundial.

El organismo advierte que si bien han llegado más turistas internacionales a México durante este año, la derrama ha sido mucho menor que en años anteriores.

El organismo señaló que entre enero y abril de 2026, el país registró 34.5 millones de visitantes internacionales, un crecimiento del 9.7% respecto del año anterior.

Sin embargo, la derrama en divisas cayó 1.2%, lo que se traduce en casi u$s 150 millones que no llegaron, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi.

“La razón es estructural, no coyuntural: el turismo aéreo —el de mayor gasto por persona— se contrajo 8.2%, mientras el turismo fronterizo creció 15.1%. Más gente cruzando la frontera a gastar u$s 358 en promedio no sustituye a quien llega en avión a gastar el triple”, advierte el organismo.

En este sentido, detalla que el volumen sin rentabilidad, no es sinónimo de éxito, es ocupación de infraestructura a descuento.

Además, el IMEF detalló que Guadalajara registró su peor primer cuatrimestre desde 2022.

“Lo que se vendió como catalizador resultó ser un espejo: reflejó con nitidez lo que ya existía debajo, la especulación tarifaria que ahuyenta al viajero de largo alcance, la infraestructura de movilidad inconclusa y un modelo de planeación turística que confunde el tamaño del evento con la certeza del beneficio”, señala.

A este entorno se suma el riesgo de que el sector turístico se contraiga, pues representa poco más de cinco millones de empleos formales, así como nueve de cada 10 fuentes de trabajo en el país y una contribución documentada a la reducción de la pobreza.