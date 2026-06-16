En esta noticia Banco del Bienestar responde

El Banco del Bienestar ha recibido 10 sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por un monto superiora MXN $5.5 millones durante este año, debido a hechos que tuvieron lugar entre 2020 y 2023, relacionados con incumplimientos a disposiciones regulatorias, errores en registros contables, deficiencias en la gestión de riesgos y fallas en medidas básicas de seguridad.

(foto: archivo).

El banco puede apelar todas las sanciones aplicadas por el regulador y hasta el momento la CNBV ha recibido dos procesos de impugnación por parte de la institución financiera que se encarga de repartir los apoyos sociales del Gobierno Federal.

La primera multa aplicada corresponde a 2021, debido a que el banco presuntamente incumplió con medidas básicas de seguridad.

Esta sanción fue por MXN $268,860; sin embargo, fue apelada por medio de un juicio de nulidad que resultó a favor de la institución estatal y no se tuvo que pagar.

Además, la CNBV aplicó dos sanciones correspondientes a 2020, debido a que el Banco del Bienestar incumplió diversas reglas que deben seguir los bancos para operar. Cada una fue por un monto de MXN $260,640.

En este caso, la CNBV tiene conocimiento de que a una se le interpuso un juicio de nulidad que todavía no está resuelto.

A estas tres sanciones, se suman cuatro adicionales, cada una por un monto de MXN $311,220 debido a que en 2023 se detectaron más incumplimientos a las normas financieras.

Por otra parte, el banco fue sancionado en dos ocasiones por presentar registros contables incorrectos en 2023, lo que equivale a dos multas por MXN $1.037 millones, cada una.

Finalmente, el banco incumplió sus obligaciones relativas a la administración integral de riesgos en 2022, lo que implicó una multa por MXN $1.443 millones.

Banco del Bienestar responde

El Banco del Bienestar señaló que las sanciones corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias, afectación a los recursos de los Programas para el Bienestar, ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

“Las observaciones señaladas por la autoridad ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional, por lo que actualmente el Banco del Bienestar opera correctamente”, detalló el organismo en un comunicado.

Sin embargo, no negó que las sanciones tengan razón de ser, aunque existen dos apelaciones en proceso, una de las cuáles ya fue aprobada por la CNBV.