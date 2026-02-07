Este domingo, 8 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Jerónimo Emiliani, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de destacar en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Jerónimo Emiliani, nacido en Venecia en 1486, destacó por fundar la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca para ayudar a niños huérfanos y pobres. San Jerónimo Emiliani nació en Venecia en el año 1486. Desde joven, mostró un gran compromiso con el bienestar de los demás, lo que lo llevó a abandonar la carrera militar para dedicarse al servicio de los más necesitados. Su vida estuvo marcada por la generosidad, ya que distribuyó sus bienes entre los pobres, buscando mejorar sus condiciones de vida. Con el deseo de ayudar a los niños huérfanos y pobres, fundó la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca. Esta orden se dedicó a la educación y el cuidado de los más vulnerables, estableciendo un legado de compasión y servicio que perdura hasta hoy. Su labor fue fundamental en la atención de los niños que carecían de recursos y apoyo familiar. San Jerónimo Emiliani falleció en Somasca, en la región de Bérgamo, en el año 1537. Su vida y obra lo convirtieron en un referente de la caridad y la dedicación a los demás y su legado continúa inspirando a quienes trabajan en favor de los más necesitados. Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 8 de febrero de 2026, se conmemoran varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Esteban de Grandmont, un monje del siglo XII conocido por su vida austera y su dedicación a la oración. También se recuerda a San Honorato, obispo del siglo VI, quien fue un ferviente defensor de la fe cristiana en su tiempo.La celebración de este día incluye a figuras más recientes como la Beata Josefina Gabriela Bonino y Santa Josefina Bakhita, ambas del siglo XX, quienes son reconocidas por su labor en la promoción de la dignidad humana y la defensa de los derechos de los más vulnerables. Su legado continúa inspirando a muchos en la actualidad.Además, se honra a San Jovencio, un mártir del siglo IV y a San Lacuto, obispo del siglo VI, así como a San Nicecio y San Pablo de Verdún, ambos del siglo VII. También se recuerda al Beato Pedro Igneo del siglo XI, quien es venerado por su vida de santidad y servicio. Este día es una oportunidad para reflexionar sobre la vida y enseñanzas de estos santos.