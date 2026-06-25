Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Pelayo de Córdoba que se recuerda cada 26 de junio.

Santoral del día | San Pelayo de Córdoba (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pelayo de Córdoba?

San Pelayo de Córdoba fue un mártir cristiano en Córdoba, en la región hispánica de Andalucía.

Tenía trece años y quiso conservar su fe en Cristo y su castidad frente a las costumbres deshonestas de Abd al-Rahmán III, califa de los musulmanes.

Por ello consumó un martirio glorioso, siendo despedazado con tenazas.

Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Pelayo de Córdoba (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 26 de junio de 2026

El 26 de junio de 2026, la comunidad católica recordará a varios santos y beatos que han dejado huella a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentran San Salvio y su compañero, del siglo VIII, así como San Vigilio de Trento, un destacado mártir del siglo V. Estos personajes han sido venerados por sus virtudes y sacrificios en nombre de la fe.También se celebrarán las festividades de beatos contemporáneos como el Beato Vladimiro Pryjma y el Beato Nicolás Konrad, ambos del siglo XX, quienes son ejemplos de vida cristiana en la actualidad. Adicionalmente, se recordará a figuras históricas como San Maxencio de Poitiers, del siglo VI y Santa Perseveranda, del siglo VI, quienes contribuyeron al desarrollo del cristianismo en sus respectivas épocas.La lista de santos que se conmemoran ese día se completa con beatas del siglo XVIII, como Magdalena Fontaine y compañeras, así como el importante San Deodato de Nola del siglo V. La celebración de estos santos es un momento de reflexión y gratitud por su legado espiritual y moral.

La oración para San Pelayo de Córdoba:

Glorioso San Pelayo de Córdoba, joven mártir de Cristo, ejemplo de pureza y valentía en la fe; intercede por nosotros para que el Señor nos conceda fortaleza en la tentación, fidelidad en el testimonio y caridad ardiente. Haz que, siguiendo tu ejemplo, vivamos con corazón limpio y perseveremos hasta el fin. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.