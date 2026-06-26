Este viernes, la astrología occidental presagia el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este viernes

Vuelve a tu mente la idea de regresar a tus orígenes, a tus raíces y eso supone soltar algo que quizá te costó mucho alcanzar. Aun así, no te centres en lo que dejas atrás, sino en lo que ya has ganado y en lo que podrás recuperar. Analiza todo ello con la mayor objetividad posible.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor con encuentros cálidos y comunicación fluida; su compatibilidad más fuerte será con Aries, donde la chispa y la iniciativa se potencian.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este viernes?

Leo, tu suerte en el trabajo mejora al regresar a tus raíces y soltar lo que ya cumplió su ciclo. Enfócate en lo ganado y en lo que puedes recuperar, analizando todo con objetividad para abrir nuevas oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una dieta equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos periódicos, evitando tabaco y exceso de alcohol.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Vuelve a tus raíces y suelta lo que ya no te sirve. Enfócate en lo que ganaste y puedes recuperar. Analiza todo con objetividad.

En suma, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una guía útil para seguir tendencias y atisbar lo que podría deparar el futuro.