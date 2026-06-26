La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Virgo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Virgo para este viernes

En ocasiones, para avanzar o incluso ser más felices, debemos dejar ir a personas o circunstancias que desde hace tiempo solo nos hacían daño. La compasión mal entendida o la lástima pueden convertirse en grandes obstáculos, porque nos frenan a la hora de tomar decisiones imprescindibles. Reflexiona sobre ello.

¿Cómo le irá en el amor a Virgo, según el horóscopo?

Virgo, hoy el amor te sonríe con gestos sencillos y una conexión serena; tu compatibilidad destacada es con Tauro, que valorará tu calma y atención al detalle.

¿Cómo le irá en el trabajo a Virgo este viernes?

Virgo, tu suerte en el trabajo crece cuando sueltas vínculos y rutinas que te dañan: evita la compasión mal entendida, pon límites y decide con claridad; así se abren oportunidades y apoyos más sanos. Reflexiona sobre ello.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Virgo

Virgo debe cuidar su salud con rutinas equilibradas: dormir bien, comer fresco y sencillo, moverse a diario y gestionar el estrés con respiración o meditación, evitando el perfeccionismo.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Virgo

Identifica y suelta algo que te hace daño. Pon un límite amable hoy. Reserva 5 minutos para reflexionar y decidir.

En suma, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una guía útil para seguir tendencias y atisbar lo que podría deparar el futuro.