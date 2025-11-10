La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este lunes, 10 de noviembre de 2025 a San Andrés Avelino y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Andrés Avelino?

San Andrés Avelino fue un presbítero de la Congregación de Clérigos Regulares, originario de Nápoles, en la región de Campania. Su vida estuvo marcada por una profunda dedicación a la fe y un ferviente deseo de ayudar a los demás en su camino hacia la salvación. Su compromiso con la espiritualidad y el servicio a la comunidad lo convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos.

Brilló por su santidad y su celo en la labor pastoral, lo que le permitió impactar positivamente en la vida de quienes lo rodeaban. San Andrés Avelino hizo un arduo voto de avanzar cada día en las virtudes, lo que refleja su constante búsqueda de la perfección espiritual y su deseo de vivir de acuerdo con los principios cristianos.

Finalmente, su vida de entrega y dedicación culminó en una muerte santa, que tuvo lugar al pie del altar, un símbolo de su devoción y su cercanía a Dios. Su legado perdura en la memoria de la Iglesia, siendo recordado como un modelo de fe y virtudes cristianas.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de este santo es replicar su devotismo por Dios y tener en cuenta sus enseñanzas para ayudar a quienes más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el lunes, 10 de noviembre de 2025

El 10 de noviembre de 2025, se celebran varios santos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Baudolino de Alessandria, un santo del siglo VIII conocido por su dedicación y servicio a la comunidad. Su vida es un ejemplo de fe y compromiso, inspirando a muchos a seguir su camino.Otro de los santos que se conmemoran en esta fecha es San Demetrio de Rostov, del siglo XVIII, quien es venerado por su labor pastoral y su contribución a la espiritualidad ortodoxa. Su legado perdura en la devoción de los fieles, quienes lo recuerdan por su sabiduría y amor hacia Dios.Además, se celebra al Beato Acisclo Pina Piazuelo, del siglo XX, un testimonio de la fe contemporánea, así como a San Orestes de Tiana y San Probo de Ravena, ambos del siglo IV y San Demetrio de Antioquía, del siglo III. Estos santos representan una rica tradición de fe a lo largo de los siglos, uniendo a los creyentes en la celebración de su vida y obra.

La oración para San Andrés Avelino:

San Andrés Avelino, ruega por nosotros.

San Andrés Avelino, ruega por nosotros.