La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 26 de agosto de 2026 a Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars?

En Liria, en España, vivió santa Teresa de Jesús Jornet Ibars.

Fue virgen y, para ayudar a los ancianos, fundó el Instituto de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

Es reconocida como patrona de la ancianidad.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

femenino

femenino

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 26 de agosto de 2026

El 26 de agosto de 2026, la Iglesia Católica celebrará la festividad de varios santos y beatos en su calendario litúrgico. Entre ellos, se destaca a San Alejandro de Bérgamo, un mártir del siglo IV y San Melquisedec Rey, una figura venerada por su papel en el Antiguo Testamento. Estos santos son parte de una rica tradición de fe que se remonta a sus respectivas épocas.Asimismo, la fecha también honrará a varios beatos del siglo XX, como Ambrosio Valls Matamales y Félix Vivet Trabal, cuyas vidas reflejan un compromiso profundo con la espiritualidad y el servicio a los demás. La inclusión de figuras de diferentes siglos muestra la continuidad de la devoción a lo largo de los años.Finalmente, otros santos como San Eleuterio de Auxerre del siglo VI y Santa Juana Isabel Bichier des Ages del siglo XIX, añaden diversidad a la celebración. Esta conmemoración no solo invita a los fieles a recordar la vida de estos santos, sino que también provoca una reflexión sobre la relevancia de su legado en la actualidad.

La oración para Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars:

Santa Teresa de Jesús Jornet, patrona de la ancianidad, tú que supiste ver en los ancianos desamparados el rostro de Cristo, intercede por nosotros ante el Señor. Concédenos un corazón humilde y caritativo para amar y servir a nuestros mayores con alegría; consuela a quienes están solos o sufren, fortalece a quienes los cuidan y alcánzanos las gracias que más necesitamos, si conviene a nuestra salvación. Amén.