La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 27 de agosto de 2026 a Santa Mónica y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Mónica (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Mónica?

Santa Mónica fue una mujer destacada en la historia cristiana, reconocida por su profunda fe y dedicación. Desde joven, fue dada en matrimonio a Patricio, con quien tuvo varios hijos, siendo Agustín el más famoso. Su vida estuvo marcada por la preocupación por la fe de su hijo, a quien dedicó muchas lágrimas y oraciones, buscando su conversión al cristianismo.

La vida de Santa Mónica fue un ejemplo de perseverancia en la fe frente a las dificultades. A pesar de las luchas en su matrimonio y la vida de su hijo Agustín, nunca dejó de clamar a Dios por su salvación. Su ferviente devoción la llevó a convertirse en un símbolo de la intercesión maternal y la esperanza en la misericordia divina.

Finalmente, Santa Mónica falleció en la ciudad de Ostia, cerca de Roma, mientras anhelaba la vida eterna. Su muerte marcó el final de una vida dedicada al amor y la oración y su legado perdura a través de los siglos, siendo canonizada y celebrada como la patrona de las madres y los matrimonios en crisis.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

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fe por Dios

Santoral del día | Santa Mónica (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 27 de agosto de 2026

El 27 de agosto de 2026, se celebran varios santos de distintas épocas que han dejado huella en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentran San Rufo de Capua, un venerado mártir del siglo IV y San Poemeno de Tebaida, otro mártir del siglo V, cuyas vidas ejemplares son recordadas en esta fecha.Además, el día honra a beatos como Rogerio Cadwalador y Raimundo Martí Soriano, ambos del siglo XX, quienes también son reconocidos por sus contribuciones a la espiritualidad y la fe cristiana. Su legado continúa inspirando a muchas personas en la actualidad.También se celebran santos como San Juan de Pavía, del siglo IX y San Licerio de Couserans, del siglo VI, entre otros. La conmemoración de estos santos a lo largo de los siglos refleja la riqueza de la tradición católica y la diversidad de figuras que han servido como modelos de virtud y devoción.

La oración para Santa Mónica:

Santa Mónica, esposa fiel y madre ejemplar, tú que con perseverancia, lágrimas y amor alcanzaste de Dios la conversión de tu esposo y de tu hijo Agustín, mira con misericordia nuestras familias. Intercede por los hijos que se han alejado, por las madres y padres que sufren y por quienes esperan con fe el tiempo de Dios. Alcánzanos la gracia de confiar siempre en la Providencia, de perseverar en la oración y de vivir en paz, hasta ver cumplida su santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.