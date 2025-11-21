Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a Presentación de santa María Virgen que se recuerda cada 21 de noviembre.

¿Quién fue Presentación de santa María Virgen?

Presentación de Santa María Virgen es una festividad que conmemora el acto de dedicación de la Virgen María a Dios. Este evento se celebra al día siguiente de la dedicación de la basílica de Santa María la Nueva, que se encuentra junto al antiguo templo de Jerusalén. La celebración resalta la importancia de la Virgen María en la historia de la salvación y su papel como madre de Jesús.

La dedicación de María a Dios fue un acto inspirado por el Espíritu Santo, lo que subraya su conexión divina y su papel especial en el plan de Dios. Desde su Concepción Inmaculada, María fue llena de gracia, lo que la preparó para ser la madre del Salvador. Este aspecto de su vida es fundamental para entender su pureza y su dedicación total a la voluntad divina.

La memoria de la Presentación de Santa María Virgen invita a los fieles a reflexionar sobre la vida de María y su entrega a Dios. A través de esta festividad, se celebra no solo su dedicación, sino también el amor y la gracia que Dios le otorgó, convirtiéndola en un modelo de fe y obediencia para todos los creyentes.

Para aquellos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a esta santa es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el viernes, 21 de noviembre de 2025

El 21 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Romeo de Llívia, quien vivió en el siglo XII. Su legado espiritual y su dedicación a la fe han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentra San Gelasio I, papa del siglo V, conocido por su firme liderazgo y su contribución a la consolidación de la doctrina cristiana. También se recuerda a San Alberto de Lieja, otro santo del siglo XII, que es venerado por su sabiduría y su labor en la educación religiosa.Además, la celebración incluye a San Mauro de Verona del siglo X, la Beata María de Jesús Buen Pastor del siglo XX y otros santos como San Agapio de Cesarea y San Rufo de Roma, ambos del siglo IV, así como San Mauro de Cesana y San Marino de Porec, del siglo X e IV respectivamente. Estas festividades reflejan la rica tradición de la Iglesia y la diversidad de sus santos a lo largo de los siglos.

La oración para Presentación de santa María Virgen:

Oh Dios, que has querido que tu Hijo unigénito, al nacer de la Virgen María, fuera presentado en el templo, te pedimos que, por intercesión de la misma Virgen, nos concedas ser presentados a ti en la gloria del cielo. Amén.

