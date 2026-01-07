La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026 en México es de 21.01 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.09% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.04 pesos y un mínimo de 21.01 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.60%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.74%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones, donde se registraron varias caídas. A pesar de algunos días de estabilidad y un repunte, la tendencia general parece haber sido a la baja, lo que podría indicar una presión negativa en el mercado.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar recuperando confianza en el mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas y financieras.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.