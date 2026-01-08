La cotización del euro alcanzó los MXN 20.95 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 8 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.34% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.03 pesos y un mínimo de 20.98 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.87%, mientras que en el último año su variación ha sido del -4.88%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la tendencia ha sido negativa. la estabilidad se ha mantenido en contadas ocasiones, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.73%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.35%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica de la zona euro. Sin embargo, la tendencia actual es alentadora.

Este aumento en la cotización del Euro podría ser un indicativo de una recuperación económica en la región, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza de los consumidores.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.