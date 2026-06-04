En la apertura de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos, del Euro mantiene una cotización de 0.86 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.09%.

En el mercado del Euro, la cotización mostró un crecimiento de 34.96% en la última semana y de 32.62% en el último año, señalando una tendencia alcista sostenida.

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Conocé la cotización de este 2026-06-04.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro se situó en 2.36%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.11%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor respecto a la moneda local. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento del Euro, lo cual puede ser resultado de factores económicos favorables en la zona euro.

Este aumento en la cotización del Euro podría incentivar las inversiones, ya que un Euro fuerte podría hacer que los productos europeos sean más costosos, pero también aumentaría la confianza en la economía de la región. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender sus implicaciones a largo plazo.

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Conocé la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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