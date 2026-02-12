Este jueves, 12 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.4331 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.05%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.49 pesos y un mínimo de 20.4 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.94%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.30%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mixta, con un ligero aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de algunas fluctuaciones, se observó una estabilidad en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento volátil en el mercado. en general, la cotización parece haber enfrentado desafíos, pero también ha tenido oportunidades de recuperación. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 9.7263%, es mayor que la volatilidad anual del 9.2553%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere que la moneda europea está ganando fuerza frente a otras divisas. El análisis de esta tendencia revela que el Euro podría estar beneficiándose de factores económicos favorables, lo que podría atraer más inversiones y fortalecer su posición en el mercado global. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.