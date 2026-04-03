Este viernes, 3 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 711.405 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,06%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado un cambio del 1.07%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.54%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia a la baja, con varias caídas significativas. Sin embargo, también hubo momentos de estabilidad y un ligero aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia predominante fue negativa, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.01%, es menor que la volatilidad anual del 15.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,140.50 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 142,281.00 pesos y 500 reales tendrá un costo de 355,702.50 pesos.