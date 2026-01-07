La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026 en México es de 17.99 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.02% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18 pesos y un mínimo de 17.98 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.56%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de seis descensos y solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, aunque se han registrado algunos momentos de estabilidad. La fluctuación indica un mercado incierto, donde los factores económicos podrían estar influyendo en la percepción del valor del Dólar.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.00%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la demanda del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos que generan confianza en la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un entorno económico favorable que podría continuar en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Verifica que cuenten con las licencias necesarias y que estén ubicadas en zonas seguras, como aeropuertos o centros comerciales. Además, compara las tasas de cambio ofrecidas por diferentes establecimientos para asegurarte de obtener la mejor oferta posible.

Para finalizar, siempre es recomendable evitar cambiar dinero en la calle o con personas desconocidas, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude. Utiliza tarjetas de crédito o débito cuando sea posible, ya que ofrecen mayor seguridad y protección contra robos. Si decides llevar efectivo, guarda el dinero en un lugar seguro y no muestres grandes cantidades en público.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.