La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 8 de enero de 2026 en México es de 17.99 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda subió un 0.04% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18 pesos y un mínimo de 17.96 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.0006%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -12.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron aumentos y una estabilidad ocasional. Esta dinámica sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 8.99%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda por la moneda.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo una disminución en el valor del Dólar. Actualmente, la tendencia positiva podría ser un indicativo de un fortalecimiento en la economía o cambios en el mercado financiero.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.