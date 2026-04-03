La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 3 de abril de 2026 en México es de 12.82 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.18% en relación al precio del día anterior. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.85 pesos y un mínimo de 12.85 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -1.50%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.32%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos, aunque estos fueron menos frecuentes. En general, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado. Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.5 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 9.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con su volatilidad anual del 8.41%. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar impulsando el crecimiento del Dólar canadiense, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la confianza en la economía del país. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.