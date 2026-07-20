Durante el cierre de mercados de este lunes, 20 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.4, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.91% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

La cotización del dólar canadiense avanzó ligeramente un 0.13% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de -5.47%, señalando una tendencia bajista a largo plazo.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró volatilidad: tras un inicio al alza, siguieron tres caídas, luego dos avances, una corrección, dos nuevas subidas y cierre en descenso; el balance general resultó casi plano.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana se situó en 8.30%, superando su volatilidad anual del 6.41%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar canadiense hoy se presenta con una tendencia positiva, ya que el dato de 1 muestra un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere una recuperación o fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

A medida que la economía canadiense se recupera, es probable que esta tendencia continúe, lo que podría atraer inversiones adicionales y mejorar el poder adquisitivo de los consumidores canadienses.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.