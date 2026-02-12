La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.65 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 12 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.29% en comparación con su precio al inicio de la jornada. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.96%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. esta dinámica sugiere un período de incertidumbre en el mercado, donde la presión a la baja predominó. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 9.99%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.23%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado internacional. La tendencia establecida en los últimos días refleja una confianza creciente en la economía canadiense, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la situación económica del país. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.6 MXN. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.