En la sesión de apertura de este viernes, 11 de septiembre de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.17% en relación con el día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización cayó en la última semana (-2.32%), pero en el último año registra una ligera subida (2.32%), indicando debilidad reciente frente a una tendencia anual positiva.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 1.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.24%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto sugiere un leve aumento en su valor frente a otras monedas, lo que podría ser un signo de fortalecimiento económico.

La tendencia ha mostrado un crecimiento constante, lo que indica confianza en la economía de la Eurozona. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días para confirmar que no se trata de una fluctuación temporal.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.