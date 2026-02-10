La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.19 en la sesión de cierre de mercados del martes, 10 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.03% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.28 pesos y un mínimo de 17.18 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.28%, mientras que en el último año su variación ha sido del -15.59%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente al alza, con un aumento significativo en los primeros días, seguido de algunas caídas. sin embargo, en los últimos días, la moneda se mantuvo estable, lo que sugiere una posible consolidación en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 13.13%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.88%. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país. En contraste, si observamos la tendencia de los días anteriores, se puede notar que el Dólar había estado en una fase de estabilidad, sin cambios significativos. Este cambio reciente podría indicar un cambio en la percepción del mercado sobre la economía local. En resumen, la tendencia actual del Dólar sugiere un optimismo creciente entre los inversores, lo que podría tener implicaciones positivas para la economía en general. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.