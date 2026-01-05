La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.91 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 5 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.03% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.04 pesos y un mínimo de 17.89 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.35%, mientras que en el último año su variación ha sido más significativa, con una caída del -13.63% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos y solo dos aumentos, mientras que se mantuvo estable en tres ocasiones. esta fluctuación sugiere una posible presión sobre la moneda, lo que podría reflejar cambios en la economía o en la demanda del dólar.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 3.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta tendencia al alza sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la cotización del Dólar habría reflejado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupación entre los inversores. Sin embargo, la tendencia actual sugiere confianza en la estabilidad económica.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar hoy podría ser un indicativo de un entorno económico más robusto y favorable para los inversores.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.