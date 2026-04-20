La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.294 este lunes, 20 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.21%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado un cambio del 0.16%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.71%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 2.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.81%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad en la cotización podría ser un reflejo de factores económicos favorables o de confianza en el mercado. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.