La armadora japonesa Nissan vendió 22,171 vehículos ligeros al cierre de marzo de 2026. Pese a liderar el mercado, la cifra representó una caída del 6.2% en comparación con marzo de 2025, según el reporte del INEGI, en colaboración con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). De estas ventas, un porcentaje se destina a la Fundación Distribuidores Nissan, conformada por 232 agencias de autos, las cuales aportan, sin excepción, a un fondo para construir y reconstruir escuelas en casi todos los estados de la República Mexicana, a excepción de Zacatecas, Ciudad de México y Baja California Sur. En el marco de la reconstrucción de la primaria Delfino Pando, en Chalco, Estado de México (la segunda escuela que construyó la fundación), Miguel Zapata, vicepresidente de la Fundación Distribuidores Nissan, dijo que actualmente han construido 126 escuelas y hay 3 escuelas más en proceso de construcción. Esta escuela fue construida originalmente en 2002. El directivo explicó que de cada venta de un vehículo Nissan se reserva una cantidad fija para este propósito, la cual se actualiza anualmente, aunque no compartió el porcentaje exacto ni la inversión por cada construcción o reconstrucción. Zapata aseguró que la Fundación Nissan está reconstruyendo entre 6 y 8 escuelas al año y construyendo entre 3 y 4 planteles nuevos. La meta este 2026 es llevar a cabo 8 remodelaciones. Y resaltó que esto no sería posible sin una alianza público-privada. El modelo requiere que las autoridades o la comunidad aporten el predio, mientras que la fundación y los distribuidores locales gestionan la construcción y los permisos. “Cada distribuidor en su región es parte de la comunidad y queremos trabajar con la comunidad... Todos los pesos que vamos pudiendo conseguir los vamos aplicando a esto”, finalizó Zapata. Nissan mantuvo una participación del 18.2% del total de ventas en México durante marzo de 2026, superando a General Motors (con 17,851 unidades vendidas) y Volkswagen (con 11,420) en el tercer mes del año. El modelo más vendido del país en marzo fue el Nissan Versa, que se ha peleado la primera posición con el Chevrolet Aveo. A pesar de estar en la cúspide en ventas, el modelo de Nissan registró una pérdida anual del 8.1% en sus ventas.