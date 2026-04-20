Al cierre de mercados de este lunes, 20 de abril de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6395. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0%. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un cambio del 2.25%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.62%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 12.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.24%. La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 0 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de fortalecimiento en la economía local. En los días anteriores, la tendencia había sido estable, pero el cambio reciente sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores. Este comportamiento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que están influyendo en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.