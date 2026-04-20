Al cierre de mercados de este lunes, 20 de abril de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8483. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.45%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.50%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.35%, es menor que la volatilidad anual del 7.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con su rendimiento en los días pasados. La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía europea. En resumen, la tendencia positiva del Euro refleja un posible crecimiento económico y estabilidad en la región. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.