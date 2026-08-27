Este jueves, 27 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 611.85376 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,84%.

En la última semana, la cotización del Real subió 2.27%, mientras que en el último año cayó -12.78%, evidenciando una recuperación reciente en un contexto anual negativo.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real registró una caída de tres jornadas, luego un repunte, un día de estabilidad, otra corrección de dos días y, por último, una recuperación de tres días que deja un balance final al alza.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.56%, es menor que la volatilidad anual del 15.83%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 61185.37737675715 pesos colombianos; 200 y 500 reales cuestan 122370.7547535143 y 305926.88688378575 pesos colombianos, respectivamente.