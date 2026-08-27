En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 27 de agosto de 2026 llegó a 3683.77 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del7,15% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro subió 7.67%, pero en el último año cayó 17.08%, lo que indica un repunte reciente tras un periodo anual negativo.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia claramente bajista: 7 caídas y 3 subidas, sin días estables, con dos rachas de tres descensos consecutivos y un cierre con leve repunte.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado en comparación con los días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 368377.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 736754.00 pesos y 500 euros, 1841885.00 pesos, considerando un valor por unidad de 3683.77 pesos colombianos.