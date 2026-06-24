La cotizacióndel Peso mexicano este miércoles 24 de junio en Estados Unidos es de 17.58 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.16% en comparación con la jornada anterior.

El Peso mexicano registró un avance de 1.61% en la última semana y una variación anual de -5.17%, lo que sugiere un repunte reciente pese a la debilidad en el último año.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 5.72%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento consecutivo en su valor. Este comportamiento refleja una mejora en la confianza del mercado y la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que a pesar de esta tendencia alcista, la volatilidad en el tipo de cambio puede influir en el futuro cercano. La situación económica global y las decisiones políticas seguirán desempeñando un papel crucial en la estabilidad del Peso mexicano.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita hacerlo en aeropuertos, considera retirar en cajeros de redes aliadas, lleva identificación, verifica límites y notifica a tu banco para evitar bloqueos.