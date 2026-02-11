Durante el cierre de mercados de este miércoles, 11 de febrero de 2026, el euro alcanzó los MXN 20.4, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.4% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.49 pesos y un mínimo de 20.45 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.21%, mientras que en el último año su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -11.29% en su valor. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en varias ocasiones, aunque también experimentó algunas caídas. a pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un sesgo hacia el crecimiento en el periodo analizado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.26%, es mayor que la volatilidad anual del 9.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia en los próximos días para determinar si se mantendrá o si podría revertirse. Un análisis más profundo de los factores económicos subyacentes será crucial para entender la sostenibilidad de este aumento. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.