La cotización del euro alcanzó los MXN 20.46 en la sesión de cierre de mercados del martes, 10 de febrero de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.28% en comparación con su precio al inicio de la jornada. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.56 pesos y un mínimo de 20.46 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un leve aumento del 0.43%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -11.76%. En México, en los últimos 10 días, la cotización del euro en los últimos 10 días ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad. a pesar de los intentos de recuperación, la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 10.75%, es mayor que la volatilidad anual del 9.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores. El incremento en la cotización del Euro puede ser atribuido a factores económicos favorables en la zona euro, lo que genera confianza entre los inversores. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo. En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.4 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.