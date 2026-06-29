En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8751 este lunes, 29 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.33% en comparación con la cotización del día anterior.

El euro se mantuvo estable en la última semana (0.00%) y mostró un avance moderado en el último año (1.83%), reflejando estabilidad reciente y una tendencia anual ligeramente alcista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.49%, es menor que la volatilidad anual del 5.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Este incremento en su valor refleja una recuperación y un mayor optimismo en el mercado.

En contraste, el rendimiento del Euro durante el período anterior había sido inestable. Este nuevo comportamiento sugiere que factores económicos están favoreciendo su fortaleza, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía europea.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 29 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.